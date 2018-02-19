Влада Соколовского и его семью преследуют неприятности на Бали

Как рассказал сам Влад Соколовский, вся проблема состояла в том, что он не стал обращаться к медикам после того, как заболел, пытаясь самостоятельно вылечиться.Певец опубликовал пост на своей странице в социальной сети, в котором попросил прощения у подписчиков за то, что не появлялся два дня. Как он сам объяснил, его сильно лихорадило, а температура тела достигала 40 градусов. Он также признался в том, что болеть на отдыхе очень плохо и обидно, при этом порекомендовал поклонникам беречь себя, во избежание проблем со здоровьем.Но это еще не все неприятности, которые случились у Влада на отдыхе. Рядом с виллой, которую Соколовский арендовал для своей семьи, супруги Риты Дакоты и дочери Мии, загорелись рисовые поля, из-за чего дышать было практически нечем. Как призналась супруга Влада, этот день был самым худшим в ее жизни, ей все время приходилось укачивать малышку и молиться о том, чтобы смог развеялся как можно скорее.