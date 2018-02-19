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Саймон Морданшин симпатизирует Елене Хроминой, но быть с ней не может

Саймон Марданшин сейчас находится в сложном положении в плане личной жизни. Участник "Дома-2" рассказал, почему не может быть вместе с Еленой Хроминой, которая питает к нему тёплые чувства.

Вначале своего сообщения Саймон пару слов сказал о Марго Овсянниковой, в которой разочаровался уже окончательно. Парень воспринимает её как человека, который постоянно обманывает и совсем не стыдится этого.

Саймон Морданшин симпатизирует Елене Хроминой, но быть с ней не может

А вот Хромина Саймону импонирует гораздо больше. Он признался, что время от времени ему даже жалко эту девушку, ведь чувствует, что у неё, как и у него, существует некая душевная боль. Тем не менее друг другу в этом помочь никак не могут.

"Чисто внешне Лена мне симпатична, тянет меня, есть физическое влечение. Но! Я же неделю был с ней в отношениях, и я знаю, что у нее внутри - с этим вряд ли получится идти вперед и развиваться", - написал Марданшин.

Участник скандальной телестройки вспоминает, что пару раз Лена проявила себя с другой стороны. Когда Саймон выходил из себя в рамках проекта, Хромина его успокаивала. Очевидцы утверждают, да и сам Марданшин это видел, что в такие моменты девушка была настоящей, и это Саймону безумно нравилось. А в целом, популярный проектный качок держит дистанцию, пресекая попытки Хроминой сблизиться.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 13:33
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