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Как роман с программистом изменил Анастасию Волочкову

В личной жизни знаменитой отечественной балерины Анастасии Волочковой, которой в последнее время не очень везло с отношениями, наметились перемены. Роман заезды с сорокалетним московским программистом Михаилом, положительно сказался на её самочувствии.

Как роман с программистом изменил Анастасию Волочкову

Поклонники танцовщицы время от времени испытывали неловкость и недоумение касательно постов, которые Анастасия обнародовала в своём микроблоге Instagram. Традиционные для балерины фото — на шпагате, в маленьком бикини, или голышом в бане — сделали Волочкову главным фриком отечественного сегмента социальной сети Instagram.

По мнению многочисленных фолловеров Анастасии, за последние время она посвежела и постройнела. По мнению фанатов, знаменитость даже стала выглядеть моложе. Эти изменения поклонники связывают именно с романтическими отношениями балерины с сорокалетним столичным программистом по имени Михаил.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:48
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