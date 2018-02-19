Как роман с программистом изменил Анастасию Волочкову

Поклонники танцовщицы время от времени испытывали неловкость и недоумение касательно постов, которые Анастасия обнародовала в своём микроблоге Instagram. Традиционные для балерины фото — на шпагате, в маленьком бикини, или голышом в бане — сделали Волочкову главным фриком отечественного сегмента социальной сети Instagram.По мнению многочисленных фолловеров Анастасии, за последние время она посвежела и постройнела. По мнению фанатов, знаменитость даже стала выглядеть моложе. Эти изменения поклонники связывают именно с романтическими отношениями балерины с сорокалетним столичным программистом по имени Михаил.