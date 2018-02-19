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Ученые Dakila Pesquisas доказали, что Земля не круглая

Ученые Dakila Pesquisas провели полномасштабное исследование Земли, сделав вывод, что наша планета не является круглой. На такой вывод экспертов натолкнули результаты многочисленных практических измерений и экспериментов.

Ученые Dakila Pesquisas доказали, что Земля не круглая


Ученые, опираясь на ряд несоответствий фактических измерений и современной теории о круглой Земле, провели эксперименты, замеряя здания на большом расстоянии, объекты на поверхности морей, а также проведя классические испытания с двумя лодками на линии горизонта, публикует данные обширного проекта портал ТАСС.

Кроме того, ученые анализировали процессы оптических иллюзий и искривления света. Все научные работы проводились с участием экспертов в различных областях астрономии, картографии, топографии, геологии и инженерии. По итогам работы составлен документальный фильм, позволяющий понять истинные параметры планеты.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 19:52
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