Ученые Dakila Pesquisas доказали, что Земля не круглая

Ученые, опираясь на ряд несоответствий фактических измерений и современной теории о круглой Земле, провели эксперименты, замеряя здания на большом расстоянии, объекты на поверхности морей, а также проведя классические испытания с двумя лодками на линии горизонта, публикует данные обширного проекта портал ТАСС.Кроме того, ученые анализировали процессы оптических иллюзий и искривления света. Все научные работы проводились с участием экспертов в различных областях астрономии, картографии, топографии, геологии и инженерии. По итогам работы составлен документальный фильм, позволяющий понять истинные параметры планеты.