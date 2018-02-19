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Французский горнолыжник Матьё Фэвр изгнан из национальной олимпийской команды

Горнолыжник Матьё Фэвр вынужден был покинуть расположение олимпийской сборной Франции в Пхенчхане после своей разгневанной речи. Фэвр, расстроенный занятым 7-м местом в гигантском слаломе, раскритиковал дух коллективизма в национальной сборной. Матьё заявил, что приехал выступать «только ради себя». Решением главы национальной команды Фэвра отправили на родину.


Французский горнолыжник Матьё Фэвр изгнан из национальной олимпийской команды


Француз Матьё Фэвр очень надеялся удачно выступить на зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Однако результат француза в состязаниях по гигантскому слалому разочаровал горнолыжника. Особенно Фэвра «задело» обстоятельство, что трое его товарищей по сборной Франции оказались выше Матьё, а Алексис Пентюро получил «бронзу». Не остывший после заезда Фэвр заявил, что «испытывает отвращение» и к командному духу сборной Франции, и к третьему месту Пентюро. В заключение своей короткой речи горнолыжник сообщил, что на олимпийские игры приехал исключительно «ради себя». Несмотря на извинения, последовавшие вскоре от Матьё, руководитель французской сборной решил отчислить из команды Фэвра «по дисциплинарным причинам».

Добавим, что Фэвр встречается с прославленной американкой Микаэлой Шиффрин, которая уже успела завоевать на этой (как и на предыдущей) зимней олимпиаде «золото» в горнолыжной дисциплине. Впрочем, Микаэла умудрилась в Пхенчхане «подхватить» норовирус, а теперь и потерять бойфренда, отправленного на родину из олимпийской деревни в Южной Корее.
Спорт
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 15:49
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