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Porsche открыла самый высокогорный автосалон - стеклянный «пузырь»

Porsche открыла самую высокогорную временную торговую площадку «поп-ап стор» на вершине склона в рамках французской коммуны Валь д'Изер.

Porsche открыла самый высокогорный автосалон - стеклянный «пузырь»

Торговая площадка является подиумом со стеклянным куполом, который выполнен в виде кристалла. При этом общий вес конструкции составляет более 3 тонн. Внутри выставили Porsche Cayenne последней генерации. Чтобы установить магазин Porsche потребовалась помощь снегоходов и вертолетов. Представителями Porsche отмечается, что Porsche смогла выдержать урагана «Элеанор» где порывы ветра составляли до 170 км/час, наблюдались мощнейшие снегопады, снижение температуры до - 25 градусов Цельсия.

Версию Porsche Cayenne третьей генерации представили в рамках автосалона во Франкфурте осенью прошедшего года. Версию конструируют на новой платформе. Она получила полноуправляемое шасси. В авто установили 3.0 V6 на 340 л.с. и 2,9-литровой «турбошестерку» на 440 сил. Модель в РФ стоит от 4,999 млн. руб.
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Добавил: tantan61 Вчера, 19:46
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