Porsche открыла самый высокогорный автосалон - стеклянный «пузырь»

Торговая площадка является подиумом со стеклянным куполом, который выполнен в виде кристалла. При этом общий вес конструкции составляет более 3 тонн. Внутри выставили Porsche Cayenne последней генерации. Чтобы установить магазин Porsche потребовалась помощь снегоходов и вертолетов. Представителями Porsche отмечается, что Porsche смогла выдержать урагана «Элеанор» где порывы ветра составляли до 170 км/час, наблюдались мощнейшие снегопады, снижение температуры до - 25 градусов Цельсия.Версию Porsche Cayenne третьей генерации представили в рамках автосалона во Франкфурте осенью прошедшего года. Версию конструируют на новой платформе. Она получила полноуправляемое шасси. В авто установили 3.0 V6 на 340 л.с. и 2,9-литровой «турбошестерку» на 440 сил. Модель в РФ стоит от 4,999 млн. руб.