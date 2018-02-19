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Ученые нашли способ подзарядки смартфонов с помощью воздуха

Специалисты MIT научились успешно заряжать смартфоны по воздуху, причем метод подходит и для прочих электронных устройств. Пресс-служба института опубликовала подробные сообщения об успехах в указанном направлении.

Инновационный способ придуман сотрудниками Массачусетского технологического института, заключается он в альтернативном обеспечении энергией аккумуляторов мобильных аппаратов. Ими создан прототип оригинального прибора, позволяющего производить необходимое электричество с применение процессов колебаний температур, происходящих при смене дневного времени на ночное. Возобновляемые энергетические ресурсы такой системой получаются абсолютно бесплатными.
Ученые нашли способ подзарядки смартфонов с помощью воздуха


На текущий момент, комплекс уже может добывать электроэнергии примерно 1,3 милливатт. Такое количество не может поддержать работу современных телефонов, но его вполне хватает для частичной подзарядки датчиков малой мощности. В намерениях изобретателей активное продолжение работы над дальнейшей реализацией проекта. Предполагается, что уже в ближайшем будущем будет успешно добываться необходимое количество электричества, достаточного для подзарядки телефонов годами. И, кроме того, благодаря беспроводному принципу действия, возможно обеспечение энергией нуждающихся регионов мира.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 19:40
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