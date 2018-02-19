В продажу поступил внедорожник Mitsubishi Pajero 2018 года

Внедорожник Mitsubishi Pajero пользуется популярностью на рынке на протяжении долгих лет. Однако производители хотят нарастить продажи, поэтому решили модернизировать эту легендарную модель.Базовая модификация автомобиля оснащена круиз-контролем, навигатором, электронной регулировкой сидений, мультимедийной системой с сенсорным дисплеем, кондиционером, камерой заднего вида и другими функциями.В качестве силовой установки внедорожника выступает 4-цилиндровый турбированный мотор с системой прямого впрыска производительностью 190 лошадиных сил. Автомобиль оснащён системой Super Select II, которая позволяет водителю выбрать систему полного привода, заднего или переднего.Внедорожник Mitsubishi Pajero 2018 года рассчитан на 7 посадочных мест. Стоимость автомобиля стартует от 59 000 долларов. На рынке модернизированный внедорожник систавит конкуренцию таким моделям, как Hyundai Santa Fe, Toyota Prado, Ford Everest и Land Cruiser GXL.