Дочь донора спермы отыскала 40 сестер и братьев

Кианни Арройо, родная дочь донора спермы, некоторое время назад решилась найти своих братьев и сестер. Начиная с 2015 года девушке удалось вычислить своих родственников. Как сообщает издание Metro, 30 сестер и братьев девушки из обнаруженных 40 готовы установить с ней семейные узы. В своем интервью СМИ девушка отметила, что й всегда хотелось побольше узнать о своем отце, а также о том, есть ли у нее единокровные сестры и братья.Однако издание умалчивает о том, каким же все-таки образом Кианни Арройо удалось отыскать своих родственников, и как в руках девушки оказалась засекреченная информация.