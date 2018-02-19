Дочь донора спермы отыскала 40 сестер и братьев
Жительница американского города Орландо, Флорида, на протяжении последних пяти лет активно занимается поиском своих родственников. Дочь донора спермы ищет по всему миру сестер и братьев. По сообщению от издания Metro, 30 из 40 родственников девушки желают с ней познакомиться.
Кианни Арройо, родная дочь донора спермы, некоторое время назад решилась найти своих братьев и сестер. Начиная с 2015 года девушке удалось вычислить своих родственников. Как сообщает издание Metro, 30 сестер и братьев девушки из обнаруженных 40 готовы установить с ней семейные узы. В своем интервью СМИ девушка отметила, что й всегда хотелось побольше узнать о своем отце, а также о том, есть ли у нее единокровные сестры и братья.
Однако издание умалчивает о том, каким же все-таки образом Кианни Арройо удалось отыскать своих родственников, и как в руках девушки оказалась засекреченная информация.
Кианни Арройо, родная дочь донора спермы, некоторое время назад решилась найти своих братьев и сестер. Начиная с 2015 года девушке удалось вычислить своих родственников. Как сообщает издание Metro, 30 сестер и братьев девушки из обнаруженных 40 готовы установить с ней семейные узы. В своем интервью СМИ девушка отметила, что й всегда хотелось побольше узнать о своем отце, а также о том, есть ли у нее единокровные сестры и братья.
Однако издание умалчивает о том, каким же все-таки образом Кианни Арройо удалось отыскать своих родственников, и как в руках девушки оказалась засекреченная информация.