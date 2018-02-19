АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Хвостатые звезды: Кометы несли с собою благословение или проклятие, связанное со значительными событиями в мире
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018

Дочь донора спермы отыскала 40 сестер и братьев

Жительница американского города Орландо, Флорида, на протяжении последних пяти лет активно занимается поиском своих родственников. Дочь донора спермы ищет по всему миру сестер и братьев. По сообщению от издания Metro, 30 из 40 родственников девушки желают с ней познакомиться.

Дочь донора спермы отыскала 40 сестер и братьев


Кианни Арройо, родная дочь донора спермы, некоторое время назад решилась найти своих братьев и сестер. Начиная с 2015 года девушке удалось вычислить своих родственников. Как сообщает издание Metro, 30 сестер и братьев девушки из обнаруженных 40 готовы установить с ней семейные узы. В своем интервью СМИ девушка отметила, что й всегда хотелось побольше узнать о своем отце, а также о том, есть ли у нее единокровные сестры и братья.

Однако издание умалчивает о том, каким же все-таки образом Кианни Арройо удалось отыскать своих родственников, и как в руках девушки оказалась засекреченная информация.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 15:06
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кендалл Дженнер рассказала, почему избегает
Группа ГАЗ приступила к контрактной сборке Skoda
Австралийка из Мельбурна родила самого тяжелого
Певица Алсу сделала долгий перерыв в карьере
Трамп назвал Опру Уинфри "неуверенной и
Анне Грачевской отказали в выезде в Россию на
Ученые: Терпеливость является важным признаком
В музеях КНР и Южной Кореи появятся восковые
Ученые: Смартфоны становятся виновниками
Мировой рынок легковых авто в январе вырос на 7%
Ученые предложили искать инопланетную жизнь по
Компания Samsung не может реализовать достаточно
Анастасия Макеева купила новую квартиру и
В Сети появилось шпионское фото новой версии
В Казани отчим убил 16-летнюю падчерицу
Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram
Наталья Чистякова-Ионова порадовала поклонников
Татьяна Тарасова считает, что отечественные
«Россети» могут стать совладельцем ФК «ЦСКА»
Сергей Лазарев опубликовал фото со своим сыном на
Валентина Талызина призналась, что вместо дочери
Влад Соколовский во время отдыха на Бали заболел
Samsung будет предлагать подарки к Galaxy Note 8
В продажу поступил внедорожник Mitsubishi Pajero
В Новом Уренгое Филипп Киркоров пытается
Израиль испытал ПРО для перехвата ракет в космосе
Французский горнолыжник Матьё Фэвр изгнан из
Алиса Литинская хвастается в Instagram поездкой в
Авиакомпания S7 планирует купить 100 укороченных
Лиза Пескова опубликовала фото со своим папой и
Просмотреть все новости