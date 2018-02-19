Совместный снимок спортсменов Александра Абраменко и Ильи Бурова возмутил украинских националистов из-за объятий
В Facebook было опубликовано сообщение главы “Украинского объединения патриотов” Дмитрия Симанского после просмотра совместного снимка спортсменов Александра Абраменко и Ильи Бурова. Националисты были возмущены объятиями призеров ОИ из-за отношений между странами.
Мужчина даже попросил подписчиков опровергнуть эту информацию, потому что украинский чемпион, завоевавший золотую медаль после соревнования фристайлистов, пожал руку и поздравил с успехом своего российского коллегу. После этого два спортсмена набросили на плечи флаг страны, но такое зрелище вызвало негодование киевских патриотов.
Однако пользователи сетей не поддержали мнение отдельной категории лиц и поздравили атлетов с заслуженным успехом. Они написали в комментариях, что спорт всегда был вне политики, так что не стоит заострять на этом внимания.
Мужчина даже попросил подписчиков опровергнуть эту информацию, потому что украинский чемпион, завоевавший золотую медаль после соревнования фристайлистов, пожал руку и поздравил с успехом своего российского коллегу. После этого два спортсмена набросили на плечи флаг страны, но такое зрелище вызвало негодование киевских патриотов.
Однако пользователи сетей не поддержали мнение отдельной категории лиц и поздравили атлетов с заслуженным успехом. Они написали в комментариях, что спорт всегда был вне политики, так что не стоит заострять на этом внимания.
Спорт
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:03