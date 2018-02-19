Совместный снимок спортсменов Александра Абраменко и Ильи Бурова возмутил украинских националистов из-за объятий

Мужчина даже попросил подписчиков опровергнуть эту информацию, потому что украинский чемпион, завоевавший золотую медаль после соревнования фристайлистов, пожал руку и поздравил с успехом своего российского коллегу. После этого два спортсмена набросили на плечи флаг страны, но такое зрелище вызвало негодование киевских патриотов.Однако пользователи сетей не поддержали мнение отдельной категории лиц и поздравили атлетов с заслуженным успехом. Они написали в комментариях, что спорт всегда был вне политики, так что не стоит заострять на этом внимания.