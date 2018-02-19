Канадец Даттон: Из-за «российских мошенников» я не попал на Олимпиаду

«Излить душу» канадский конькобежец Уильям Даттон, не попавший на Олимпиаду в Южной Корее, решил журналистам издания The New York Times. Канадец сообщил, что находится в расстроенных чувствах из-за неучастия в главном спортивном событии года. Даттон уверяет, что мог бы сейчас выступать на льду Пхенчхана, если бы не руководство национальной федерации Канады и российские конькобежцы, которых Уильям называет «мошенниками».Даттон на сумел «пробиться» на Олимпиаду-2018 так как канадская федерация, составляя свою сборную, ориентировалась на результаты лучших спортсменов мира, в том числе, и на достижения россиян – Павла Кулижникова и Артема Кузнецова. Канадец не поехал в Южную Корею, ибо чиновники из местной федерации были уверены: у Даттон – нет шансов на медаль. Однако Уильям парирует: «Упорные мои тренировки стали наконец-то приносить плоды. Но федерация канадского конькобежного спорта, ориентируясь на результаты российских мошенников, свела на нет все мои усилия».Добавим, что 23-летнего россиянина Кулижникова, двукратного чемпиона мира, отстранили от Олимпиады без объяснений, что же касаемо возможных достижений Даттона, то вспомним его результаты 4-летней давности. На Олимпиаде в Сочи канадец был 14-м на 500-метровке и только 26-м на дистанции в тысячу метров.