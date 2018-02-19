Минск направил протест в МОК по причине судейства белорусского фристайлиста Кушнира на ОИ-2018

По итогам процесса оценки качества белорусский фристайлист Антон Кушнир не попал в финал соревнования, поскольку ему не хватило меньше, чем полбалла. Глава Белоруссии Александр Лукашенко направил протест в адрес главы МОК (Международного олимпийского комитета) Томаса Баха. Политик также отметил, что ему ночью пришлось поднять по тревоге МИД, а также задействовать посольство в Южной Корее для того, чтобы направить телеграмму в адрес президента МОК.В правительственной телеграмме Лукашенко высказал все, что думает, в мягкой форме. Он также заявил, что Минск это все обнародует и прятать не будет. Слова президента РБ привело агентство БЕЛТА.Александр Лукашенко не считает правильным, что Международный олимпийский комитет «отдает награды тем, кто сильнее политически». В том случае, если комитет примет негативное решение, президент Белоруссии посетит в ближайшее время сессию МОК для того, чтобы «расшевелить это сонное царство».По сообщению от NA REGNUM, 18 февраля золотую медаль за победу во фристайле получил спортсмен из Украины Александр Абраменко, серебро досталось китайцу Цзя Цзуньян, а бронзовым призером стал атлет из России Илья Буров.