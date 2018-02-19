Зрители "Дома-2" уверены, что Илья Яббаров нахально использует Алену Савкину

Очередной эфир с лобного неприятно удивил фанатов телестройки: операторы обратили внимание зрителей на то, что Алена Савкина тряслась от холода в довольно плохой обуви.Зрители пришли к выводу, что на самом деле Яббарова практически не интересует здоровье, как он говорит, любимой девушки, в противном бы случае он не позволил, чтобы она замерзала в летней обуви и подвергала себя большой опасности. Тем более, чтобы купить новую обувь, сильно много денег не нужно.Фанаты скандальной телестройки откровенно раздражаются Яббаровым, который просто использует девушку. При этом он не желает даже немного потратиться, чтобы затем сорвать большой куш. Савину пытаются разбудить и открыть глаза на то, каким человеком является Илья. Кстати, в этом плане активничает и Ольга Рапунцель, которая старается спасти свою сестру от неудачных отношений.Пока Алена не общается с Ольгой, ожидая, что после родов сестра образумится и извиниться за злостные слова по поводу её выбора.