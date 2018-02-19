АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Хвостатые звезды: Кометы несли с собою благословение или проклятие, связанное со значительными событиями в мире
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018

Австралийка из Мельбурна родила самого тяжелого мальчика в мире

Австралийка из Мельбурна родила самого тяжелого мальчика в мире, имеющего вес - 6,3 кг. Такое событие удивило врачей, предполагавших, что масса тела ребенка будет немного меньше.

Во время беременности уже было заметно, что плод в два раза превысил норму, так что женщине сделали кесарево сечение. Сейчас младенец выглядит 6-месячным сверстником, но счастливая мама не обращает на это внимания, переживая за его здоровье. Кроме него в семье растут двое братьев, похожих друг на друга.

Австралийка из Мельбурна родила самого тяжелого мальчика в мире


Пока медики не заметили никакой патологии в развитии маленького богатыря, но продолжают вести наблюдения. Женщина шутливо заметила, что даже не представляет, каким дальше будет ее сын, а также мечтает подарить супругу дочку. Пользователи сетей после просмотра фото отметили, что она тоже является крупной особой, после чего искренне поздравили маму с таким счастьем.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:42
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кендалл Дженнер рассказала, почему избегает
Группа ГАЗ приступила к контрактной сборке Skoda
Австралийка из Мельбурна родила самого тяжелого
Певица Алсу сделала долгий перерыв в карьере
Трамп назвал Опру Уинфри "неуверенной и
Анне Грачевской отказали в выезде в Россию на
Ученые: Терпеливость является важным признаком
В музеях КНР и Южной Кореи появятся восковые
Ученые: Смартфоны становятся виновниками
Мировой рынок легковых авто в январе вырос на 7%
Ученые предложили искать инопланетную жизнь по
Компания Samsung не может реализовать достаточно
Анастасия Макеева купила новую квартиру и
В Сети появилось шпионское фото новой версии
В Казани отчим убил 16-летнюю падчерицу
Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram
Наталья Чистякова-Ионова порадовала поклонников
Татьяна Тарасова считает, что отечественные
«Россети» могут стать совладельцем ФК «ЦСКА»
Сергей Лазарев опубликовал фото со своим сыном на
Валентина Талызина призналась, что вместо дочери
Влад Соколовский во время отдыха на Бали заболел
Samsung будет предлагать подарки к Galaxy Note 8
В продажу поступил внедорожник Mitsubishi Pajero
В Новом Уренгое Филипп Киркоров пытается
Израиль испытал ПРО для перехвата ракет в космосе
Французский горнолыжник Матьё Фэвр изгнан из
Алиса Литинская хвастается в Instagram поездкой в
Авиакомпания S7 планирует купить 100 укороченных
Лиза Пескова опубликовала фото со своим папой и
Просмотреть все новости