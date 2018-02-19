Австралийка из Мельбурна родила самого тяжелого мальчика в мире

Во время беременности уже было заметно, что плод в два раза превысил норму, так что женщине сделали кесарево сечение. Сейчас младенец выглядит 6-месячным сверстником, но счастливая мама не обращает на это внимания, переживая за его здоровье. Кроме него в семье растут двое братьев, похожих друг на друга.Пока медики не заметили никакой патологии в развитии маленького богатыря, но продолжают вести наблюдения. Женщина шутливо заметила, что даже не представляет, каким дальше будет ее сын, а также мечтает подарить супругу дочку. Пользователи сетей после просмотра фото отметили, что она тоже является крупной особой, после чего искренне поздравили маму с таким счастьем.