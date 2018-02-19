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Владимира Преснякова раскритиковали за выбор фото для признания в любви супруге

Владимир Пресняков в рамках Instagram признался жене о своих чувствах. Пост только с одним словом: «Любовь!!!», артист обнародовал в своём микроблоге, прикрепив к нему фото Натальи Подольской. Но многие фанаты звёздной семьи не одобрили выбор снимка для трогательного признания.

Владимира Преснякова раскритиковали за выбор фото для признания в любви супруге

На данной публикации не все фолловеры смогли сразу узнать супругу Преснякова – Наталью Подольскую, перепутав её с Цымбалюк-Романовской - бывшей женой Джигарханяна. Тех же поклонников, кто узнал певицу, удивили грубые чёрные стрелки на её глазах. Некоторые подписчики предположили, что скорей всего артистка не смыла на ночь макияж, или посетила криворукого визажиста.

Большинство фанатов признали публикацию весьма неудачной, в чём упрекнули Преснякова. В остальном фолловеры звёздной пары остались довольны очередным признанием в любви, которую артисты не устают показывать друг другу. Пост в течение четырёх дней сумел собрать более 26 тысяч отметок «Мне нравится».
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:49
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