АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Хвостатые звезды: Кометы несли с собою благословение или проклятие, связанное со значительными событиями в мире
EUR 69.90 USD 56.34
Курс валют на 20.02.2018

В Россию привезут премиальный внедорожник Range Rover SV Coupe

На автосалоне в Женеве предстоящей весной состоится дебют люксового внедорожника Range Rover SV Coupe. Автомобиль будет выпущен лимитированной партией в количестве 999 единиц, часть из них будет реализована в России.

В Россию привезут премиальный внедорожник Range Rover SV Coupe


Технические параметры автомобиля Range Rover SV Coupe в настоящее время держат в секрете. На кануне в сеть попали шпионские фотографии, на которых видно, что салон автомобиля рассчитан на четыре посадочных места. Интерьер кроссовера выполнен в светлой и тёмной коже, также в отделке присутствуют декоративные элементы из металла и натурального дерева.

По предположению экспертов, в подкапотном пространстве Range Rover SV Coupe будет установлены силовые агрегаты объёмом 4,4 и 5,0 литров, генерирующие 339 и 510 лошадиных сил. О стоимости роскошного внедорожника для России в настоящее время ничего не сообщается.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 18:59
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты: Иностранцы начали массово изучать
В Сети опубликовано рендер смартфона Nokia 10
Apple раскрывает секреты основных изменений в
В июле заработает единая биометрическая система
Жареные блюда быстро выводят жидкость из
За последний месяц изменение расценок произошло у
Ученые: Утрата биоразнообразия повышает риск
SpaceX Falcon Heavy может помочь в добыче
Эксперты: Почему нельзя доверять свои данные
Ученые выявили следы аборигенов народа Ta&#237;no
В интернете распространили "фейки" о смерти
Дана Борисова опубликовала в Instagram фото
Появления беспилотников ожидает 61% земного
Ученые разработали "черный ящик" для клеток
Беременная защитница Дианы Шурыгиной обнародовала
«Евросеть» внедряет услугу обмена старых
Эксперты: Бумажными самолетами будут управлять с
В ТОП-5 в России по продажам люксовых авто с
Археологи нашли в Мексике древний город с
Пользователи сетей раскритиковали игры Владимира
В Великобритании водители экскаваторов играют в
Новая ОС Windows 10 ARM оказалась "отвратительной"
Руководство бренда Jaguar хочет кроссовера E-Pace
Компания Revean будет продавать дешевые перчатки
В 2017 году петербургский автозавод Nissan
Светлана Лобода прокомментировала слухи о своей
Появилась первая фотография нового Porsche 911
Эксперты составили рейтинг приложений, из-за
Стала известна стоимость седана Audi A8 для
Российские ученые через 10 лет презентуют
Просмотреть все новости