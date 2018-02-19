В Россию привезут премиальный внедорожник Range Rover SV Coupe

Технические параметры автомобиля Range Rover SV Coupe в настоящее время держат в секрете. На кануне в сеть попали шпионские фотографии, на которых видно, что салон автомобиля рассчитан на четыре посадочных места. Интерьер кроссовера выполнен в светлой и тёмной коже, также в отделке присутствуют декоративные элементы из металла и натурального дерева.По предположению экспертов, в подкапотном пространстве Range Rover SV Coupe будет установлены силовые агрегаты объёмом 4,4 и 5,0 литров, генерирующие 339 и 510 лошадиных сил. О стоимости роскошного внедорожника для России в настоящее время ничего не сообщается.