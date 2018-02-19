Мария Малиновская рассказала, что в детстве ей очень не хватало отца, который развелся с мамой

Маша Малиновская очень редко рассказывает о своих детских годах. Многие знают, что родилась, росла и окончила школу она в Смоленске. Учиться девушка не любила, а дружила с моделью Катей Жарковой. Воспитанием ребенка занимались бабушка с дедушкой, поскольку родители Малиновской разошлись, когда девочке было десять лет.Девушка очень переживала развод родителей, много плакала. Папа был на службе в другом городе, а они проживали в Смоленске, именно поэтому она не встречалась с отцом несколько лет. Девочке было очень сложно, поскольку он не звонил ей, ничего не писал и даже не поздравлял с именинами.С того времени у Маши закралась обида на отца. Было время, когда ей особенно необходимо было его присутствие, а рядом его не было. Папа появился в жизни девушки, когда она закончила школу. Он не просил у нее прощения, а просто вошел в их жизнь.Мария не держит уже на него зла, поскольку Николай Садков много времени общается с внуком Мироном, которому сейчас шесть лет. Дедушка практически заменяет наследнику отца и воспитывает в ребенке настоящего мужчину.