Mitsubishi отзывает с рынка КНР 180 000 авто из-за лобовых стекол

Некоторые проблемы с герметичностью автомобильного лобового стекла являются причиной отзыва японским брендом Mitsubishi в Китае партии из 180 000 кроссоверов ASX. В свою очередь меры предпримут касательно транспортных средств, которые собрали на территории Китая с октября 2012 г. до января 2017 г.Дефекты в герметичности стекла (лобового) обнаружили в 350 единицах внедорожников ASX. Вследствие этого агентство «Синьхуа» подало в китайское ведомство, контролирующее качество продукции в государстве, заявку на отзыв, запланированный на середину апреля. В заявлении уточняется, что вследствие выявленного в данной партии заводского брака, авто пропускает во время дождя воду в области стеклоочистителей. Это чревато попаданием воды в электронику. Специалисты компании Mitsubishi все неполадки устранят бесплатно.