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Певица Алсу сделала долгий перерыв в карьере из-за рождения ребенка и записи альбома

В последнее время поклонники певицы Алсу сильно переживают, не видя ее на сцене или светском мероприятии. Во время беседы с журналистами она объяснила, что сделала долгий перерыв в карьере из-за рождения ребенка и записи альбома.

После появления на свет Рафаэля исполнительница решила посвятить время малышу, а также занялась записью нового альбома. Она раньше обещала подписчикам, что возвращается к творческой жизни, но потом была вынуждена немного подождать из-за работы в студии. Певица Алсу попросила людей не обижаться и немного подождать, после чего они смогут насладиться приготовленным сюрпризом.

Певица Алсу сделала долгий перерыв в карьере из-за рождения ребенка и записи альбома


Пользователи сетей воодушевились и сразу поинтересовались, когда будет выпущен новый шедевр звезды. Она решила попробовать себя в необычном музыкальном жанре, а также приготовила интересную концертную программу. Артистка решила отойти от привычных стереотипов и показать современные тенденции.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:35
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