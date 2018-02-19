Певица Алсу сделала долгий перерыв в карьере из-за рождения ребенка и записи альбома

После появления на свет Рафаэля исполнительница решила посвятить время малышу, а также занялась записью нового альбома. Она раньше обещала подписчикам, что возвращается к творческой жизни, но потом была вынуждена немного подождать из-за работы в студии. Певица Алсу попросила людей не обижаться и немного подождать, после чего они смогут насладиться приготовленным сюрпризом.Пользователи сетей воодушевились и сразу поинтересовались, когда будет выпущен новый шедевр звезды. Она решила попробовать себя в необычном музыкальном жанре, а также приготовила интересную концертную программу. Артистка решила отойти от привычных стереотипов и показать современные тенденции.