Смерть отца стала для Ксении Собчак самым тяжелым днем

Ксения опубликовала фото заснеженного поля и написала, что это «день самой большой потери», когда ушел из жизни ее отец Анатолий Собчак.Знаменитость написала, что очень скучает по папе, который всегда оказывал ей поддержку и находил слова утешения даже в самые трудные жизненные моменты. Ксения отмечает, что пустоту в сердце никто заменить не может.Фолловеры выразили соболезнования Ксении Собчак и многие из них поделились своими чувствами от потери близкого человека. Подписчики призвали Собчак держаться, так как по натуре она сильная личность.