Смерть отца стала для Ксении Собчак самым тяжелым днем
Популярная тележурналистка и кандидат в президенты России Ксения Собчак поделилась в своем Instagram воспоминаниями о самом тяжелом дне в своей жизни.
Ксения опубликовала фото заснеженного поля и написала, что это «день самой большой потери», когда ушел из жизни ее отец Анатолий Собчак.
Знаменитость написала, что очень скучает по папе, который всегда оказывал ей поддержку и находил слова утешения даже в самые трудные жизненные моменты. Ксения отмечает, что пустоту в сердце никто заменить не может.
Фолловеры выразили соболезнования Ксении Собчак и многие из них поделились своими чувствами от потери близкого человека. Подписчики призвали Собчак держаться, так как по натуре она сильная личность.
Ксения опубликовала фото заснеженного поля и написала, что это «день самой большой потери», когда ушел из жизни ее отец Анатолий Собчак.
Знаменитость написала, что очень скучает по папе, который всегда оказывал ей поддержку и находил слова утешения даже в самые трудные жизненные моменты. Ксения отмечает, что пустоту в сердце никто заменить не может.
Фолловеры выразили соболезнования Ксении Собчак и многие из них поделились своими чувствами от потери близкого человека. Подписчики призвали Собчак держаться, так как по натуре она сильная личность.