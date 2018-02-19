Юрий Антонов рассказал о состоянии своего здоровья

Антонова сказал, что выход нового альбома затягивается через его проблемы со здоровьем. Музыкант отметил, что его недуг был связан с нарушением вестибулярного аппарата, но в подробности певец не вдавался.Юрий поведал, что в его возрасте на здоровье негативно сказывается острое восприятие проблем, поэтому артисту противопоказано нервничать. Исполнитель песен посетовал, что в прошедшем году умерло много его знакомых, при этом назвал унижением не допуск к Олимпиаде отечественных спортсменов. По его словам, унижение спортсменов, которые на протяжении многих лет добивались выступления на Олимпиаде, их «вышвыривают как собак». По мнению музыканта, это крайне неприятные звонки, которые объясняют, что политическая ситуация в последнее время накалилась до предела.