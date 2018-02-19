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Лена Миро осудила личную жизнь Ксении Бородиной

Недавний пост ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной о девушках из эскорт-услуг вызвал ажиотаж среди пользователей Сети и знаменитых блогеров.

Свое мнение о проститутках и самой Ксении Бородиной высказала Лена Миро, известная своими острыми замечаниями.

Лена Миро осудила личную жизнь Ксении Бородиной

Популярный блогер посчитала, что Бородина сама не слишком отличается от «эскортниц» и напомнила известную истину, что «нет большей ханжи, чем старая проститутка». И как пример привела ведущую телестройки Бородину, моральный образ которой не оставляет вопросов.

Лена Миро считает, что «быть третьей женой Курбана Терехина, ничуть не моральнее, чем быть проституткой». Само реалити-шоу Миро назвала «картинкой с развратом», где каждый старается переспать со всеми и называется это «строительством отношений».

Лена Миро заявила, что Ксения Бородина не имеет права осуждать эскортниц, так как ее личная жизнь и профессиональная точка зрения «мамочки публичной стройки» не может служить примером благопристойности.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:15
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