Лена Миро осудила личную жизнь Ксении Бородиной

Свое мнение о проститутках и самой Ксении Бородиной высказала Лена Миро, известная своими острыми замечаниями.Популярный блогер посчитала, что Бородина сама не слишком отличается от «эскортниц» и напомнила известную истину, что «нет большей ханжи, чем старая проститутка». И как пример привела ведущую телестройки Бородину, моральный образ которой не оставляет вопросов.Лена Миро считает, что «быть третьей женой Курбана Терехина, ничуть не моральнее, чем быть проституткой». Само реалити-шоу Миро назвала «картинкой с развратом», где каждый старается переспать со всеми и называется это «строительством отношений».Лена Миро заявила, что Ксения Бородина не имеет права осуждать эскортниц, так как ее личная жизнь и профессиональная точка зрения «мамочки публичной стройки» не может служить примером благопристойности.