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В США отмечают День президентов, который пройдет тихо и спокойно

Ежегодно в феврале каждый третий понедельник месяца жители США отмечают День президентов, который в этом году пройдет тихо и спокойно. Данный праздничный день не сопровождается салютом или массовыми гуляниями.

В США отмечают День президентов, который пройдет тихо и спокойно


Первоначально День президентов отмечался 22 февраля, когда родился первый глава США Джордж Вашингтон. Однако другая не менее важная историческая фигура Авраам Линкольн появился на свет 12 февраля, поэтому праздник стали отмечать каждый третий понедельник февраля - посередине дат.

Согласно социологическому опросу Gallup, среди последних 10 президентов США (кроме действующего Дональда Трампа) самым популярным признан Джон Кеннеди, положительно о котором отозвалось 86% респондентов. Предшественник Трампа Барак Обама набрал 63% голосов, Билл Клинтон - 62%. Наименее популярным президентом Америки был признан Ричард Никсон, действия которого одобрили 28% граждан.
Политика
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 18:17
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