АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Хвостатые звезды: Кометы несли с собою благословение или проклятие, связанное со значительными событиями в мире
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018

Диетолог Ким Кардашьян рассказала, что она употребляет много белка и правильно питается

Диетолог знаменитости Ким Кардашьян поведала, что она употребляет белки и старается правильно питаться.

Диетолог Ким Кардашьян рассказала, что она употребляет много белка и правильно питается


Всем давно известно, что Ким – ярый почитатель диеты Аткинса. Но никому не было известно, что делает знаменитость, чтобы всегда оставаться в прекрасной форме. А личный диетолог Кардашьян поведала, чем питается ее клиентка.

Ким с уверенностью может сказать, что необходимо делать для идеальной фигуры, ведь занимается этим она очень давно. После первой беременности Ким похудела на 27 килограмм, а после второй сбросила около 32. Еще она всегда строго контролирует количество применяемых углеводов.

Также Кардашьян прекрасно знает, какие продукты ей подходят больше и она всегда выбирает только правильные углеводы. В рационе всегда должно быть много белка, поскольку именно белок контролирует чувство голода. Еще пища должна содержать много полезных жиров.

Когда стоит выбор углеводосодержащих продуктов, то свой выбор нужно остановить там, где содержится много клетчатки. Если придерживаться этих трех важных правилам, то можно снизить количество углеводов и сахара, а, следовательно, человек будет стройней и здоровей длительное время.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 12:03
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Совместный снимок спортсменов Александра
Кендалл Дженнер рассказала, почему избегает
Группа ГАЗ приступила к контрактной сборке Skoda
Австралийка из Мельбурна родила самого тяжелого
Певица Алсу сделала долгий перерыв в карьере
Трамп назвал Опру Уинфри "неуверенной и
Анне Грачевской отказали в выезде в Россию на
Ученые: Терпеливость является важным признаком
В музеях КНР и Южной Кореи появятся восковые
Ученые: Смартфоны становятся виновниками
Мировой рынок легковых авто в январе вырос на 7%
Ученые предложили искать инопланетную жизнь по
Компания Samsung не может реализовать достаточно
Анастасия Макеева купила новую квартиру и
В Сети появилось шпионское фото новой версии
В Казани отчим убил 16-летнюю падчерицу
Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram
Наталья Чистякова-Ионова порадовала поклонников
Татьяна Тарасова считает, что отечественные
«Россети» могут стать совладельцем ФК «ЦСКА»
Сергей Лазарев опубликовал фото со своим сыном на
Валентина Талызина призналась, что вместо дочери
Влад Соколовский во время отдыха на Бали заболел
Samsung будет предлагать подарки к Galaxy Note 8
В продажу поступил внедорожник Mitsubishi Pajero
В Новом Уренгое Филипп Киркоров пытается
Израиль испытал ПРО для перехвата ракет в космосе
Французский горнолыжник Матьё Фэвр изгнан из
Алиса Литинская хвастается в Instagram поездкой в
Авиакомпания S7 планирует купить 100 укороченных
Просмотреть все новости