Диетолог Ким Кардашьян рассказала, что она употребляет много белка и правильно питается

Всем давно известно, что Ким – ярый почитатель диеты Аткинса. Но никому не было известно, что делает знаменитость, чтобы всегда оставаться в прекрасной форме. А личный диетолог Кардашьян поведала, чем питается ее клиентка.Ким с уверенностью может сказать, что необходимо делать для идеальной фигуры, ведь занимается этим она очень давно. После первой беременности Ким похудела на 27 килограмм, а после второй сбросила около 32. Еще она всегда строго контролирует количество применяемых углеводов.Также Кардашьян прекрасно знает, какие продукты ей подходят больше и она всегда выбирает только правильные углеводы. В рационе всегда должно быть много белка, поскольку именно белок контролирует чувство голода. Еще пища должна содержать много полезных жиров.Когда стоит выбор углеводосодержащих продуктов, то свой выбор нужно остановить там, где содержится много клетчатки. Если придерживаться этих трех важных правилам, то можно снизить количество углеводов и сахара, а, следовательно, человек будет стройней и здоровей длительное время.