В Америке разрабатывают новый фрегат для флота

Флот ВМС США еще с 2000 года работает над развитием небольших кораблей, которые были бы достаточно маневренными и подключенными в одну информационную сеть. Они бы значительно повысили эффективность решаемых задач относительно кораблей, больших по размеру. Созданием новых фрегатов будут заниматься пять компаний. Все они по истечению времени обязаны показать проекты судов, основанные на существующих кораблях.Представить разработки предприятия должны до июня 2019 года. После этого ВМС США примет решение о заказе постройки первого корабля. В дальнейшем в планах военных - произвести 20 многоцелевых фрегатов. От старых новые будут отличаться тем, что получат системы для самозащиты от групп катеров, а также смогут успешнее участвовать в радиоэлектронной борьбе.