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Кендалл Дженнер рассказала, почему избегает выхода в свет

В недавнем выпуске телешоу "Семейство Кардашьян" речь зашла касательно двадцатидвухлетней Кендалл Дженнер.

Кендалл Дженнер рассказала, почему избегает выхода в свет

Девушка рассказала, что ещё с детства ощущает чувство тревоги, из-за этого боится выходить на люди. Особенно это обостряется в период Недели моды, когда день Дженнер расписан по минутам. Кендалл призналась, что она с детства была ипохондриком.

В прошедшем году в их семье произошло множество неприятных вещей. Поначалу ограбили Ким, потом Кендалл, а чуть позже у девушки появились преследователи, из-за этого она не любит куда-нибудь выходить. Поэтому девушка не ведёт социальные сети, так как её всё это очень беспокоит. Мама двадцатидвухлетней модели - Крис Дженнер, постоянно её во всем поддерживает, и если есть необходимость, находится рядом с Кендалл.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 17:56
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