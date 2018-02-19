Кендалл Дженнер рассказала, почему избегает выхода в свет

Девушка рассказала, что ещё с детства ощущает чувство тревоги, из-за этого боится выходить на люди. Особенно это обостряется в период Недели моды, когда день Дженнер расписан по минутам. Кендалл призналась, что она с детства была ипохондриком.В прошедшем году в их семье произошло множество неприятных вещей. Поначалу ограбили Ким, потом Кендалл, а чуть позже у девушки появились преследователи, из-за этого она не любит куда-нибудь выходить. Поэтому девушка не ведёт социальные сети, так как её всё это очень беспокоит. Мама двадцатидвухлетней модели - Крис Дженнер, постоянно её во всем поддерживает, и если есть необходимость, находится рядом с Кендалл.