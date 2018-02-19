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Группа ГАЗ приступила к контрактной сборке Skoda Kodiaq

Группа ГАЗ приступила к производству автомобиля Skoda Kodiaq в рамках полного производственного цикла для группы Volkswagen в Нижнем Новгороде. В проект инвестировали €87,5 млн.

Группа ГАЗ приступила к контрактной сборке Skoda Kodiaq

Подготовка к запуску в данном случае заняла 18 месяцев. Российская группа раньше начала для VW собирать версии Skoda Ocravia и Volkwagen Jetta. В Нижнем Новгороде производили Skoda Yeti. Гендиректор VW в РФ отметил, что начало локального производства в РФ Skoda Kodiaq является большим событием, демонстрирующим эффективность партнерства «Группы ГАЗ» и Volkswagen в Российской Федерации.

Транспортное средство локальной сборки будет доступно с бензиновыми силовыми агрегатами объемом на 1,4, а также на2 литра. Данные силовые установки генерируют от 125 лошадей до 180 лошадиных сил. Как сообщают автомобильные специалисты, транспортное средство версии Skoda Kodiaq будут собирать с полноприводными и переднеприводными эффективными системами.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 17:49
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