Группа ГАЗ приступила к контрактной сборке Skoda Kodiaq

Подготовка к запуску в данном случае заняла 18 месяцев. Российская группа раньше начала для VW собирать версии Skoda Ocravia и Volkwagen Jetta. В Нижнем Новгороде производили Skoda Yeti. Гендиректор VW в РФ отметил, что начало локального производства в РФ Skoda Kodiaq является большим событием, демонстрирующим эффективность партнерства «Группы ГАЗ» и Volkswagen в Российской Федерации.Транспортное средство локальной сборки будет доступно с бензиновыми силовыми агрегатами объемом на 1,4, а также на2 литра. Данные силовые установки генерируют от 125 лошадей до 180 лошадиных сил. Как сообщают автомобильные специалисты, транспортное средство версии Skoda Kodiaq будут собирать с полноприводными и переднеприводными эффективными системами.