Лена Миро в новом посте раскритиковала ботокс и филлеры

Она отметила, что эти средства привлекают внимание многих женщин, но не могут вернуть им былую молодость. Они оказывают краткий эффект и помогают коже сохранить привлекательный вид, однако старение не связано только с морщинами. Лена Миро заметила, что филлеры только усилят негативный эффект при расширенных порах, сосудистых звездах и пигментных пятнах.Прежде чем подвергать себя различным инъекциям, нужно привести лицо в порядок. Потом можно обойтись обычными домашними средствами или прибегнуть к помощи диодного лазера. Он действительно помогает улучшить внешний вид и дает результат.