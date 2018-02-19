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Лена Миро в новом посте раскритиковала ботокс и филлеры

Известная блогерша опубликовала новый пост, посвятив его ботоксу и филлерам. Лена Миро раскритиковала косметические процедуры из-за негативного результата.

Она отметила, что эти средства привлекают внимание многих женщин, но не могут вернуть им былую молодость. Они оказывают краткий эффект и помогают коже сохранить привлекательный вид, однако старение не связано только с морщинами. Лена Миро заметила, что филлеры только усилят негативный эффект при расширенных порах, сосудистых звездах и пигментных пятнах.

Лена Миро в новом посте раскритиковала ботокс и филлеры


Прежде чем подвергать себя различным инъекциям, нужно привести лицо в порядок. Потом можно обойтись обычными домашними средствами или прибегнуть к помощи диодного лазера. Он действительно помогает улучшить внешний вид и дает результат.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:54
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