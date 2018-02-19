Ольга Бузова сообщила о начале новой рабочей недели

Девушка решила напомнить подписчикам, что уже сегодня 19 февраля она сыграет в спектакле «Мужчина нарасхват».В ближайшие дни у Ольги также распланирован плотный рабочий график. 20 февраля известная певица выступит с концертом в Воронеже, а уже на следующий день состоится выступление в городе Белгород.Также Бузова сообщила, что в День защитника отечества она будет счастлива видеть своих поклонников на концерте в Москве, который состоится в ресторане «Бакинский дворик».