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Ольга Бузова сообщила о начале новой рабочей недели

В своем микроблоге знаменитая телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова поделилась планами на новую рабочую неделю.

Девушка решила напомнить подписчикам, что уже сегодня 19 февраля она сыграет в спектакле «Мужчина нарасхват».

Ольга Бузова сообщила о начале новой рабочей недели

В ближайшие дни у Ольги также распланирован плотный рабочий график. 20 февраля известная певица выступит с концертом в Воронеже, а уже на следующий день состоится выступление в городе Белгород.

Также Бузова сообщила, что в День защитника отечества она будет счастлива видеть своих поклонников на концерте в Москве, который состоится в ресторане «Бакинский дворик».
dzen / Общество / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:37
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