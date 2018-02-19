Трамп назвал Опру Уинфри "неуверенной и предвзятой"

Во время передачи Уинфри задавала вопросы двум противоборствующим командам: один коллектив голосовал за Трампа на прошедших выборах президента, а второй - против олигарха. Трамп посчитал вопросы Опры "однобокими" и "предвзятыми", а саму ведущую назвал "неуверенной", хотя с телезвездой медиамагнат знаком очень хорошо.Трамп надеется, что Уинфри выдвинет свою кандидатуру на выборы президента, чтобы можно было ее разоблачить и победить, резюмирует политик в микросообщении. Факты, представленные в шоу, президент назвал "некорректными". Во время программы Опра расспрашивала сторонников Трампа о его неподобающих заявлениях и поведении.