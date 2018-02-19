АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Хвостатые звезды: Кометы несли с собою благословение или проклятие, связанное со значительными событиями в мире
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018

Трамп назвал Опру Уинфри "неуверенной и предвзятой"

Американский лидер Дональд Трамп раскритиковал знаменитую ведущую Опру Уинфри за "предвзятое" и "неуверенное" проведение политической телепрограммы "60 минут" CBS. Соответствующее послание опубликовано в Twitter Трампа.

Трамп назвал Опру Уинфри "неуверенной и предвзятой"


Во время передачи Уинфри задавала вопросы двум противоборствующим командам: один коллектив голосовал за Трампа на прошедших выборах президента, а второй - против олигарха. Трамп посчитал вопросы Опры "однобокими" и "предвзятыми", а саму ведущую назвал "неуверенной", хотя с телезвездой медиамагнат знаком очень хорошо.

Трамп надеется, что Уинфри выдвинет свою кандидатуру на выборы президента, чтобы можно было ее разоблачить и победить, резюмирует политик в микросообщении. Факты, представленные в шоу, президент назвал "некорректными". Во время программы Опра расспрашивала сторонников Трампа о его неподобающих заявлениях и поведении.
Политика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 17:28
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кендалл Дженнер рассказала, почему избегает
Группа ГАЗ приступила к контрактной сборке Skoda
Австралийка из Мельбурна родила самого тяжелого
Певица Алсу сделала долгий перерыв в карьере
Трамп назвал Опру Уинфри "неуверенной и
Анне Грачевской отказали в выезде в Россию на
Ученые: Терпеливость является важным признаком
В музеях КНР и Южной Кореи появятся восковые
Ученые: Смартфоны становятся виновниками
Мировой рынок легковых авто в январе вырос на 7%
Ученые предложили искать инопланетную жизнь по
Компания Samsung не может реализовать достаточно
Анастасия Макеева купила новую квартиру и
В Сети появилось шпионское фото новой версии
В Казани отчим убил 16-летнюю падчерицу
Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram
Наталья Чистякова-Ионова порадовала поклонников
Татьяна Тарасова считает, что отечественные
«Россети» могут стать совладельцем ФК «ЦСКА»
Сергей Лазарев опубликовал фото со своим сыном на
Валентина Талызина призналась, что вместо дочери
Влад Соколовский во время отдыха на Бали заболел
Samsung будет предлагать подарки к Galaxy Note 8
В продажу поступил внедорожник Mitsubishi Pajero
В Новом Уренгое Филипп Киркоров пытается
Израиль испытал ПРО для перехвата ракет в космосе
Французский горнолыжник Матьё Фэвр изгнан из
Алиса Литинская хвастается в Instagram поездкой в
Авиакомпания S7 планирует купить 100 укороченных
Лиза Пескова опубликовала фото со своим папой и
Просмотреть все новости