Трамп назвал Опру Уинфри "неуверенной и предвзятой"
Американский лидер Дональд Трамп раскритиковал знаменитую ведущую Опру Уинфри за "предвзятое" и "неуверенное" проведение политической телепрограммы "60 минут" CBS. Соответствующее послание опубликовано в Twitter Трампа.
Во время передачи Уинфри задавала вопросы двум противоборствующим командам: один коллектив голосовал за Трампа на прошедших выборах президента, а второй - против олигарха. Трамп посчитал вопросы Опры "однобокими" и "предвзятыми", а саму ведущую назвал "неуверенной", хотя с телезвездой медиамагнат знаком очень хорошо.
Трамп надеется, что Уинфри выдвинет свою кандидатуру на выборы президента, чтобы можно было ее разоблачить и победить, резюмирует политик в микросообщении. Факты, представленные в шоу, президент назвал "некорректными". Во время программы Опра расспрашивала сторонников Трампа о его неподобающих заявлениях и поведении.
Во время передачи Уинфри задавала вопросы двум противоборствующим командам: один коллектив голосовал за Трампа на прошедших выборах президента, а второй - против олигарха. Трамп посчитал вопросы Опры "однобокими" и "предвзятыми", а саму ведущую назвал "неуверенной", хотя с телезвездой медиамагнат знаком очень хорошо.
Трамп надеется, что Уинфри выдвинет свою кандидатуру на выборы президента, чтобы можно было ее разоблачить и победить, резюмирует политик в микросообщении. Факты, представленные в шоу, президент назвал "некорректными". Во время программы Опра расспрашивала сторонников Трампа о его неподобающих заявлениях и поведении.
Политика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 17:28