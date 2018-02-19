Анне Грачевской отказали в выезде в Россию на границе Таиланда

Недавно в социальной сети Instagram появился видеоролик популярной телеведущей Анны Грачевской, в котором она сообщает о своей проблеме, возникшей в момент пересечения границы Таиланда. Ей, как и всей ее семье, отказали в выезде в Россию на самой границе Таиланда. В день, когда был назначен вылет обратно, у паспорта дочери оканчивался срок действия. По признанию Грачевской, их никто не предупредил о том, что в этом случае выезд обратно будет невозможен.Как оказалось, обратный вылет семьи Анны Грачевской был назначен на воскресенье, 18 февраля. Но в этот день консульство РФ не работает, поэтому знаменитость только сегодня сможет попасть туда, чтобы решить данную проблему.