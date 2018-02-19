АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Хвостатые звезды: Кометы несли с собою благословение или проклятие, связанное со значительными событиями в мире
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018

Анне Грачевской отказали в выезде в Россию на границе Таиланда

На своей странице в Instagram ведущая канала RU TV Анна Грачевская разместила видеоролик, в котором сообщила о том, что ей и ее мужу Артему Кузякину отказали в выезде в Россию на границе Таиланда. Причиной отказа, как рассказала телеведущая, явился истекший срок действия паспорта дочери Василисы.

Анне Грачевской отказали в выезде в Россию на границе Таиланда


Недавно в социальной сети Instagram появился видеоролик популярной телеведущей Анны Грачевской, в котором она сообщает о своей проблеме, возникшей в момент пересечения границы Таиланда. Ей, как и всей ее семье, отказали в выезде в Россию на самой границе Таиланда. В день, когда был назначен вылет обратно, у паспорта дочери оканчивался срок действия. По признанию Грачевской, их никто не предупредил о том, что в этом случае выезд обратно будет невозможен.

Как оказалось, обратный вылет семьи Анны Грачевской был назначен на воскресенье, 18 февраля. Но в этот день консульство РФ не работает, поэтому знаменитость только сегодня сможет попасть туда, чтобы решить данную проблему.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 17:21
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кендалл Дженнер рассказала, почему избегает
Группа ГАЗ приступила к контрактной сборке Skoda
Австралийка из Мельбурна родила самого тяжелого
Певица Алсу сделала долгий перерыв в карьере
Трамп назвал Опру Уинфри "неуверенной и
Анне Грачевской отказали в выезде в Россию на
Ученые: Терпеливость является важным признаком
В музеях КНР и Южной Кореи появятся восковые
Ученые: Смартфоны становятся виновниками
Мировой рынок легковых авто в январе вырос на 7%
Ученые предложили искать инопланетную жизнь по
Компания Samsung не может реализовать достаточно
Анастасия Макеева купила новую квартиру и
В Сети появилось шпионское фото новой версии
В Казани отчим убил 16-летнюю падчерицу
Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram
Наталья Чистякова-Ионова порадовала поклонников
Татьяна Тарасова считает, что отечественные
«Россети» могут стать совладельцем ФК «ЦСКА»
Сергей Лазарев опубликовал фото со своим сыном на
Валентина Талызина призналась, что вместо дочери
Влад Соколовский во время отдыха на Бали заболел
Samsung будет предлагать подарки к Galaxy Note 8
В продажу поступил внедорожник Mitsubishi Pajero
В Новом Уренгое Филипп Киркоров пытается
Израиль испытал ПРО для перехвата ракет в космосе
Французский горнолыжник Матьё Фэвр изгнан из
Алиса Литинская хвастается в Instagram поездкой в
Авиакомпания S7 планирует купить 100 укороченных
Лиза Пескова опубликовала фото со своим папой и
Просмотреть все новости