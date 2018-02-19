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Мировой рынок легковых авто в январе вырос на 7%

На мировом авторынке в прошедшем месяце реализовали 7,938 миллиона легковых авто. Это на 7 процентов больше реализаций января 2017 года.

Мировой рынок легковых авто в январе вырос на 7%

Аналитиками подсчитано, что годовой уровень продаж, очищенный от сезонности достигнет 94,776 миллиона авто. Больше всего реализовали авто в КНР (2,788 миллиона экземпляров). На второй позиции располагаются Соединённые Штаты с продажами в 1,153 миллиона авто. Это свидетельствует об увеличении на 0,9 процента. Продажи в странах Западной Европы повысились на 5,4 процента, составив 1,31 миллиона единиц.

В Восточной Европе продали 272,8 тысяч авто (плюс 18,6%). Продажи в рамках южноамериканского авторынка составили 290,2 тысяч авто (плюс 23,2 процента). Японские автомобилисты приобрели 395,5 тысяч транспортных средств. Это на пол процента меньше показателей 2016 года. На авторынке Кореи продажи увеличились на 8,7 процента до 131,1 тысячи авто. В Канаде продали 117,3 тыс. авто (+5,9%).
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Добавил: tantan61 Сегодня, 16:50
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