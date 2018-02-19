Татьяна Мусульбес уверяет, что чисто физически не могла изменить Виктору Литвинову
Участница реалити-шоу "Дом-2" Татьяна Мусульбес принялась защищать свою честь, ведь по результатам теста на детекторе лжи, она изменяла своему возлюбленному Виктору Литвинову.
Введённый организаторами детектор лжи испортил отношения и нервы не одной паре, и эта участь не обошла стороной Литвинова с Мусульбес. Парень по-настоящему расстроился, когда итоги теста стали ему известны, ведь он любит эту девушку, а тут такие неприятные новости. Татьяна поспешила разъяснить ситуацию и попробовать восстановить своё доброе имя.
По мнению Татьяны, её просто оклеветали, чтобы испортить отношения с Виктором, которые были настолько идеальные, что придраться к чему-либо было крайне сложно. Именно поэтому было принято решение проверить Мусульбес на верность с помощью детектора лжи.
Тем не менее девушка считает, что детектор лжи ничего не доказал, поскольку есть другие факты, служащие доказательством того, что она верна возлюбленному.
"Я чисто физически не могла изменить Вите. Он пришёл на проект 3 месяца назад, за это время мы никуда от друг друга не отходили. Это могут доказать все участники проекта", - написала Мусульбес.
Введённый организаторами детектор лжи испортил отношения и нервы не одной паре, и эта участь не обошла стороной Литвинова с Мусульбес. Парень по-настоящему расстроился, когда итоги теста стали ему известны, ведь он любит эту девушку, а тут такие неприятные новости. Татьяна поспешила разъяснить ситуацию и попробовать восстановить своё доброе имя.
По мнению Татьяны, её просто оклеветали, чтобы испортить отношения с Виктором, которые были настолько идеальные, что придраться к чему-либо было крайне сложно. Именно поэтому было принято решение проверить Мусульбес на верность с помощью детектора лжи.
Тем не менее девушка считает, что детектор лжи ничего не доказал, поскольку есть другие факты, служащие доказательством того, что она верна возлюбленному.
"Я чисто физически не могла изменить Вите. Он пришёл на проект 3 месяца назад, за это время мы никуда от друг друга не отходили. Это могут доказать все участники проекта", - написала Мусульбес.