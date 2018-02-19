Татьяна Мусульбес уверяет, что чисто физически не могла изменить Виктору Литвинову



"Я чисто физически не могла изменить Вите. Он пришёл на проект 3 месяца назад, за это время мы никуда от друг друга не отходили. Это могут доказать все участники проекта", - написала Мусульбес.

Введённый организаторами детектор лжи испортил отношения и нервы не одной паре, и эта участь не обошла стороной Литвинова с Мусульбес. Парень по-настоящему расстроился, когда итоги теста стали ему известны, ведь он любит эту девушку, а тут такие неприятные новости. Татьяна поспешила разъяснить ситуацию и попробовать восстановить своё доброе имя.По мнению Татьяны, её просто оклеветали, чтобы испортить отношения с Виктором, которые были настолько идеальные, что придраться к чему-либо было крайне сложно. Именно поэтому было принято решение проверить Мусульбес на верность с помощью детектора лжи.Тем не менее девушка считает, что детектор лжи ничего не доказал, поскольку есть другие факты, служащие доказательством того, что она верна возлюбленному.