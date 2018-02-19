Компания Samsung не может реализовать достаточно OLED-экранов из-за Apple

Выход нового смартфона Apple, повлиял на определенный дефицит в отношении органических матриц, по этой причине темпы производства «яблочных» гаджетов шли незаслуженно медленно. Данная ситуация заставила производителя обратиться к представителям Samsung, как одним из основных поставщиков OLED-экранов, необходимых для своего же конкурента. По истечении определенного времени, продажи iPhone X достигли определенного достаточного уровня, и Apple приняла решение сократить выпуск своих флагманов. И, как результат, подразделению Samsung Display необходимо заниматься поисками новых заказчиков.Как утверждают эксперты, по факту, Apple не смогла предоставить соответствующий спрос на предоставляемый от Samsung продукт. Сами OLED-матрицы, обходились для компании ориентировочно 100 долларов за единицу. В настоящее время, производственным предприятиям южнокорейского подразделения приходится работать на 50% от оговоренной изначально потребности, при этом, американский бренд рассматривает возможность сотрудничества с LG.