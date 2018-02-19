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Компания Samsung не может реализовать достаточно OLED-экранов из-за Apple

На складах южнокорейской компании Samsung увеличиваются остатки OLED-экранов, не исключено, что на данный факт оказала свое влияние Apple. Именно Samsung был основным поставщиком материалов для использования в производстве iPhone X.

Выход нового смартфона Apple, повлиял на определенный дефицит в отношении органических матриц, по этой причине темпы производства «яблочных» гаджетов шли незаслуженно медленно. Данная ситуация заставила производителя обратиться к представителям Samsung, как одним из основных поставщиков OLED-экранов, необходимых для своего же конкурента. По истечении определенного времени, продажи iPhone X достигли определенного достаточного уровня, и Apple приняла решение сократить выпуск своих флагманов. И, как результат, подразделению Samsung Display необходимо заниматься поисками новых заказчиков.
Компания Samsung не может реализовать достаточно OLED-экранов из-за Apple


Как утверждают эксперты, по факту, Apple не смогла предоставить соответствующий спрос на предоставляемый от Samsung продукт. Сами OLED-матрицы, обходились для компании ориентировочно 100 долларов за единицу. В настоящее время, производственным предприятиям южнокорейского подразделения приходится работать на 50% от оговоренной изначально потребности, при этом, американский бренд рассматривает возможность сотрудничества с LG.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 16:40
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