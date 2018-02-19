Анастасия Макеева купила новую квартиру и готовится к новоселью

Некоторое время назад Анастасия Макеева побывала в ОАЭ, откуда привезла роскошный ковер для нового жилища. При этом актриса намекнула, что он обошелся ей недешево. Кто-то из подписчиков узнал, что звезда кино купила новую квартиру и написал, что эту покупку проспонсировал богатый ухажер. Обиженная хозяйка микроблога написала в Сети, что сама зарабатывает честным трудом себе на жизнь.Готовясь к новоселью, Макеева обзаводится разными предметами интерьера. Звезда не могла долго определиться, как именно лучше привезти купленный ею ковер в Эмиратах в Россию. В итоге она решила сложить роскошную покупку в несколько раз и уместить в чемодан, потратив на это занятие уйму времени.Возможной причиной переезда актрисы, по мнению поклонников, может являться тот факт, что в нынешней квартире Макеева жила с бывшим мужем Глебом Матвейчуком, а новое жилье поможет ей перевернуть страницу и начать жизнь с чистого листа.