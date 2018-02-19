В Сети появилось шпионское фото новой версии Peugeot 508

Папарацци смогли сфотографировать новую версию седана ещё до официального дебюта. Однако на снимке представлена именно передняя часть транспортного средства. Данная версия станет первой в рамках модельного ряда марки с фирменным новым оформлением автомобиля. Основной спецификой новой версии Peugeot 508 выступят трёхсекционные задние осветители, а также более низкая секция автомобильного багажного отсека, как и у прототипа Peugeot Instinct Concept.Транспортное средство разработают с применением архитектурной платформы EMP2. Пока в секрете держатся технические параметры новинки. Эксперты отмечают, что новый автомобиль под капотом должен оснащаться 1,6-литровым бензиновым силовым агрегатом и двухлитровым дизельным мотором.