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Виктория Боня появилась на премии BALFA в экстремальном мини

Накануне, 18 февраля, в королевском «Альберт-холле» проходила церемония вручения премии BALFA, аналога «Оскара» в Великобритании.

Это событие стало важным и для американских актрис, поддержавших движение Time's Up. В числе звезд на «красной дорожке» оказались Анджелина Джоли, Дженнифер Лоуренс, Виктория Боня и другие селебрити.

Виктория Боня появилась на премии BALFA в экстремальном мини

Как и на «Золотом глобусе» на премию BALFA знаменитости в основном вырядились в платья черного цвета. Исключение составила беременная герцогиня Кейт Миддлтон в темно-зеленом платье.

От остальных знаменитостей, поддержавших «черный» дресс-код, отличалась также российская телеведущая Виктория Боня, которая в первых рядах ступила на «красную дорожку» в экстремально коротком платье в полоску расшитом пайетками.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:53
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