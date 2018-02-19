Виктория Боня появилась на премии BALFA в экстремальном мини

Это событие стало важным и для американских актрис, поддержавших движение Time's Up. В числе звезд на «красной дорожке» оказались Анджелина Джоли, Дженнифер Лоуренс, Виктория Боня и другие селебрити.Как и на «Золотом глобусе» на премию BALFA знаменитости в основном вырядились в платья черного цвета. Исключение составила беременная герцогиня Кейт Миддлтон в темно-зеленом платье.От остальных знаменитостей, поддержавших «черный» дресс-код, отличалась также российская телеведущая Виктория Боня, которая в первых рядах ступила на «красную дорожку» в экстремально коротком платье в полоску расшитом пайетками.