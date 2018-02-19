СМИ: Российские девушки массово продают свою невинность

Журналисты заметили много объявлений , предлагающих подобные услуги. С молодыми особами работают посредники, оплачивающие перелеты к иностранным покупателям, куда входит проживание и прочие расходы. Кроме согласия на интимные отношения с партнером они должны показать документ, подтверждающий их девственность.Услуга стоит 19000 фунтов стерлингов, а дальше сумму можно потратить на приобретение квартиры или учебу. Также СМИ отметили, что росянки пользуются спросом во всех странах мира, а также это касается невинности несовершеннолетних лиц.