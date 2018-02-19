«Россети» могут стать совладельцем ФК «ЦСКА»
Титульный спонсор столичного ФК ЦСКА госкорпорация "Россети" может стать полноправным совладельцем спортивного клуба. Переговоры о продаже крупного пакета акций в стадии завершения, в правительстве также одобрили подобный шаг.
Окончательные параметры будущей сделки определятся к концу месяца, пишет портал газеты "Коммерсант". Министерство энергетики сомневается в необходимости приобретения части ЦСКА, хотя для футбольного клуба крупные инвестиции станут спасением при усилении состава. Финансовое положение спортивного клуба остается непростым.
Предложение выкупить пакет акций пришло "Россетям" от президента ЦСКА Евгения Гинера, который является бессменным руководителем клуба с 2001 года. В результате сделки долги ЦСКА перед контрагентами должны значительно уменьшиться. В Минэнерго предпочитают вместо покупки акций ЦСКА произвести модернизацию сетей.
Окончательные параметры будущей сделки определятся к концу месяца, пишет портал газеты "Коммерсант". Министерство энергетики сомневается в необходимости приобретения части ЦСКА, хотя для футбольного клуба крупные инвестиции станут спасением при усилении состава. Финансовое положение спортивного клуба остается непростым.
Предложение выкупить пакет акций пришло "Россетям" от президента ЦСКА Евгения Гинера, который является бессменным руководителем клуба с 2001 года. В результате сделки долги ЦСКА перед контрагентами должны значительно уменьшиться. В Минэнерго предпочитают вместо покупки акций ЦСКА произвести модернизацию сетей.
Экономика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 16:10