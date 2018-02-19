«Россети» могут стать совладельцем ФК «ЦСКА»

Окончательные параметры будущей сделки определятся к концу месяца, пишет портал газеты "Коммерсант". Министерство энергетики сомневается в необходимости приобретения части ЦСКА, хотя для футбольного клуба крупные инвестиции станут спасением при усилении состава. Финансовое положение спортивного клуба остается непростым.Предложение выкупить пакет акций пришло "Россетям" от президента ЦСКА Евгения Гинера, который является бессменным руководителем клуба с 2001 года. В результате сделки долги ЦСКА перед контрагентами должны значительно уменьшиться. В Минэнерго предпочитают вместо покупки акций ЦСКА произвести модернизацию сетей.