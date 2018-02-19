АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Хвостатые звезды: Кометы несли с собою благословение или проклятие, связанное со значительными событиями в мире
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018

«Россети» могут стать совладельцем ФК «ЦСКА»

Титульный спонсор столичного ФК ЦСКА госкорпорация "Россети" может стать полноправным совладельцем спортивного клуба. Переговоры о продаже крупного пакета акций в стадии завершения, в правительстве также одобрили подобный шаг.

«Россети» могут стать совладельцем ФК «ЦСКА»


Окончательные параметры будущей сделки определятся к концу месяца, пишет портал газеты "Коммерсант". Министерство энергетики сомневается в необходимости приобретения части ЦСКА, хотя для футбольного клуба крупные инвестиции станут спасением при усилении состава. Финансовое положение спортивного клуба остается непростым.

Предложение выкупить пакет акций пришло "Россетям" от президента ЦСКА Евгения Гинера, который является бессменным руководителем клуба с 2001 года. В результате сделки долги ЦСКА перед контрагентами должны значительно уменьшиться. В Минэнерго предпочитают вместо покупки акций ЦСКА произвести модернизацию сетей.
Экономика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 16:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кендалл Дженнер рассказала, почему избегает
Группа ГАЗ приступила к контрактной сборке Skoda
Австралийка из Мельбурна родила самого тяжелого
Певица Алсу сделала долгий перерыв в карьере
Трамп назвал Опру Уинфри "неуверенной и
Анне Грачевской отказали в выезде в Россию на
Ученые: Терпеливость является важным признаком
В музеях КНР и Южной Кореи появятся восковые
Ученые: Смартфоны становятся виновниками
Мировой рынок легковых авто в январе вырос на 7%
Ученые предложили искать инопланетную жизнь по
Компания Samsung не может реализовать достаточно
Анастасия Макеева купила новую квартиру и
В Сети появилось шпионское фото новой версии
В Казани отчим убил 16-летнюю падчерицу
Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram
Наталья Чистякова-Ионова порадовала поклонников
Татьяна Тарасова считает, что отечественные
«Россети» могут стать совладельцем ФК «ЦСКА»
Сергей Лазарев опубликовал фото со своим сыном на
Валентина Талызина призналась, что вместо дочери
Влад Соколовский во время отдыха на Бали заболел
Samsung будет предлагать подарки к Galaxy Note 8
В продажу поступил внедорожник Mitsubishi Pajero
В Новом Уренгое Филипп Киркоров пытается
Израиль испытал ПРО для перехвата ракет в космосе
Французский горнолыжник Матьё Фэвр изгнан из
Алиса Литинская хвастается в Instagram поездкой в
Авиакомпания S7 планирует купить 100 укороченных
Лиза Пескова опубликовала фото со своим папой и
Просмотреть все новости