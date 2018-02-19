Правительство России: Кредитное бремя с семьей разделит государство

Банки России вводят в перечень своих услуг пониженную ставку в 6% годовых. По этой ставке можно будет 3 года использовать кредит для семей у которых с начала текущего года родится 2-й ребенок. Для семей с тремя детьми этот срок растянут на пять лет. В результате, ипотека будет перекредитована с ежемесячным платежом до 8 тыс. рублей; то есть не более 9,75%.Также родители, у которых есть кредит получат возможность рефинансировать остаток по кредиту под 6 %. Тогда процентные ставки выше этого показателя оплачивает государство. Эта программа поддержки называется «Субсидирование ипотеки в 2018 году для семей с детьми». Дмитрий Медведев подписал это постановление 30.12.2017 года с № 1711. По данным Росстата, такой помощью смогут воспользоваться до 125 тысяч семей.