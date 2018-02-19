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Правительство России: Кредитное бремя с семьей разделит государство

Для поддержки семей с 2-мя и более детьми финансовые учреждения вводят льготное кредитование со ставкой в 6%. Если сумма погашения превышает эти показатели, то государство берет на себя часть расходов, согласно постановления 30.12.2017 года с № 1711.

Банки России вводят в перечень своих услуг пониженную ставку в 6% годовых. По этой ставке можно будет 3 года использовать кредит для семей у которых с начала текущего года родится 2-й ребенок. Для семей с тремя детьми этот срок растянут на пять лет. В результате, ипотека будет перекредитована с ежемесячным платежом до 8 тыс. рублей; то есть не более 9,75%.

Правительство России: Кредитное бремя с семьей разделит государство


Также родители, у которых есть кредит получат возможность рефинансировать остаток по кредиту под 6 %. Тогда процентные ставки выше этого показателя оплачивает государство. Эта программа поддержки называется «Субсидирование ипотеки в 2018 году для семей с детьми». Дмитрий Медведев подписал это постановление 30.12.2017 года с № 1711. По данным Росстата, такой помощью смогут воспользоваться до 125 тысяч семей.
Экономика
Добавил: Valeriy Сегодня, 15:10
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