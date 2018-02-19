Алексею Чайчицу не нравится, что Лиза Триандафилиди общается с другими участниками "Дом-2"

"Он думает, что если я хочу выходить и разговаривать с другими, значит мне с ним не интересно. Но это, конечно, не так. Я его люблю, а он что-то загоняется", - рассказала Лиза.

По словам Елизаветы, долгое время всё было более чем хорошо, но потом начались некие трения, и как кажется девушке, причина совершенно пустяковая.Как оказалось, Чайчиц вышел из себя только по потому, что Лиза желает общаться с другими участниками проекта. Довольно долго молодые люди проводили время друг с другом круглые сутки практически, но сейчас ей хочется пообщаться и с другими людьми. Триандафилиди считает своё желание вполне нормальным, поэтому понять душевных терзаний Алексея не может.Зрители скандальной телестройки считают пару Чайчиц - Триандафилиди одной из самых красивых на проекте, поэтому очень хотят, чтобы молодые люди благополучно пережили небольшой кризис в отношениях и дальше продолжили радовать своим пребыванием в периметре.