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Samsung будет предлагать подарки к Galaxy Note 8 и Galaxy S8

Как сообщает издание Phone Arena, компания Samsung станет предлагать подарки при покупке смартфонов Galaxy Note 8 и Galaxy S8. В качестве презента будут выступать наушники Gear Icon X.

Samsung будет предлагать подарки к Galaxy Note 8 и Galaxy S8


Отмечается, что подобная акция останется действительной до 1 марта включительно, а оформить такую выгодную покупку у пользователя окажется возможность в официальных магазинах Samsung App и на официальном сайте южнокорейской компании.

Эксперты отмечают, что подобная акция предлагается вследствие скорого выхода в продажу новой пары флагманов Galaxy S9 и Galaxy S9+. Стоит указать, что гаджет для фитнеса Gear Icon X изначально реализовался по цене в 200 долларов. Таким образом, у покупателя есть возможность эту сумму сэкономить.

Известно, что наушники Gear IconX обладают встроенной памятью и поддерживают опцию сенсорного управления. Их можно подключать к смартфонам серии Galaxy, а также к другими мобильными устройства, работающими на базе операционных систем iOS и Android.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 15:50
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