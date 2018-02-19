Samsung будет предлагать подарки к Galaxy Note 8 и Galaxy S8

Отмечается, что подобная акция останется действительной до 1 марта включительно, а оформить такую выгодную покупку у пользователя окажется возможность в официальных магазинах Samsung App и на официальном сайте южнокорейской компании.Эксперты отмечают, что подобная акция предлагается вследствие скорого выхода в продажу новой пары флагманов Galaxy S9 и Galaxy S9+. Стоит указать, что гаджет для фитнеса Gear Icon X изначально реализовался по цене в 200 долларов. Таким образом, у покупателя есть возможность эту сумму сэкономить.Известно, что наушники Gear IconX обладают встроенной памятью и поддерживают опцию сенсорного управления. Их можно подключать к смартфонам серии Galaxy, а также к другими мобильными устройства, работающими на базе операционных систем iOS и Android.