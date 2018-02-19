Пользователи подозревают Дмитрия Тарасова в измене новоиспеченной жене
На днях пользователи соцсетей стали активно обсуждать предполагаемую измену футболиста Дмитрия Тарасова своей новоиспеченной супруге Анастасии Костенко.
Сенсационное заявление хейтеров было подтверждено видео из Youtube, где финалистка шоу «Пацанки» Кристина Белокопытова танцует в ночном клубе, а Тарасов дарит ей букет.
Видео лаконично подписано «Розы любят цветы», а то, что рядом с Тарасовым не оказалось Костенко, лишь подтверждает, что моложены предпочитают развлекаться отдельно.
Также пользователи подняли тему беременности девушек. О предполагаемом материнстве Анастасии Костенко говорили еще до свадьбы, а некоторые поговаривали, что именно это и стало причиной такого поспешного бракосочетания.
Примечательно, что Белокопытову тоже заподозрили в «интересном» положении. Особенно после ее фотосессии в купальниках, где отчетливо видно округлившийся живот.
Не обошлось и без Ольги Бузовой, поклонники которой с облегчением вздохнули, что ловелас Тарасов теперь не с ней.
Сенсационное заявление хейтеров было подтверждено видео из Youtube, где финалистка шоу «Пацанки» Кристина Белокопытова танцует в ночном клубе, а Тарасов дарит ей букет.
Видео лаконично подписано «Розы любят цветы», а то, что рядом с Тарасовым не оказалось Костенко, лишь подтверждает, что моложены предпочитают развлекаться отдельно.
Также пользователи подняли тему беременности девушек. О предполагаемом материнстве Анастасии Костенко говорили еще до свадьбы, а некоторые поговаривали, что именно это и стало причиной такого поспешного бракосочетания.
Примечательно, что Белокопытову тоже заподозрили в «интересном» положении. Особенно после ее фотосессии в купальниках, где отчетливо видно округлившийся живот.
Не обошлось и без Ольги Бузовой, поклонники которой с облегчением вздохнули, что ловелас Тарасов теперь не с ней.