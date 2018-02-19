Пользователи подозревают Дмитрия Тарасова в измене новоиспеченной жене

Сенсационное заявление хейтеров было подтверждено видео из Youtube, где финалистка шоу «Пацанки» Кристина Белокопытова танцует в ночном клубе, а Тарасов дарит ей букет.Видео лаконично подписано «Розы любят цветы», а то, что рядом с Тарасовым не оказалось Костенко, лишь подтверждает, что моложены предпочитают развлекаться отдельно.Также пользователи подняли тему беременности девушек. О предполагаемом материнстве Анастасии Костенко говорили еще до свадьбы, а некоторые поговаривали, что именно это и стало причиной такого поспешного бракосочетания.Примечательно, что Белокопытову тоже заподозрили в «интересном» положении. Особенно после ее фотосессии в купальниках, где отчетливо видно округлившийся живот.Не обошлось и без Ольги Бузовой, поклонники которой с облегчением вздохнули, что ловелас Тарасов теперь не с ней.