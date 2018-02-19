Британский страховой агент благодаря рыжей бороде смог кардинально изменить свою жизнь
Британский страховой агент благодаря рыжей бороде смог кардинально изменить свою жизнь. Сейчас он является бизнесменом и работает в модельном агентстве.
Когда Гвилиму Пью исполнился 21 год, он стал заниматься страхованием, но малоподвижный образ жизни за ПК и нездоровая пища стали причиной набора лишнего веса, достигшего 130 кг. Тогда он решил создать музыкальную группу, чтобы больше двигаться, после чего уделил внимание спорту и стал отращивать бороду.
Британец честно признается подписчикам, что решил вернуть утраченное здоровье и вернуться к нормальной жизни. Он также показал им фото до своего преображения, шокировавшее читателей. Многие люди не поверили, что стильный и красивый молодой человек мог так ужасно выглядеть, после чего сразу назвали его крутым и решили последовать столь позитивному примеру. Сейчас он рекламирует косметику Дэвида Бекхэма, являясь известным лицом мира моды.
Когда Гвилиму Пью исполнился 21 год, он стал заниматься страхованием, но малоподвижный образ жизни за ПК и нездоровая пища стали причиной набора лишнего веса, достигшего 130 кг. Тогда он решил создать музыкальную группу, чтобы больше двигаться, после чего уделил внимание спорту и стал отращивать бороду.
Британец честно признается подписчикам, что решил вернуть утраченное здоровье и вернуться к нормальной жизни. Он также показал им фото до своего преображения, шокировавшее читателей. Многие люди не поверили, что стильный и красивый молодой человек мог так ужасно выглядеть, после чего сразу назвали его крутым и решили последовать столь позитивному примеру. Сейчас он рекламирует косметику Дэвида Бекхэма, являясь известным лицом мира моды.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:10