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Британский страховой агент благодаря рыжей бороде смог кардинально изменить свою жизнь

Британский страховой агент благодаря рыжей бороде смог кардинально изменить свою жизнь. Сейчас он является бизнесменом и работает в модельном агентстве.

Когда Гвилиму Пью исполнился 21 год, он стал заниматься страхованием, но малоподвижный образ жизни за ПК и нездоровая пища стали причиной набора лишнего веса, достигшего 130 кг. Тогда он решил создать музыкальную группу, чтобы больше двигаться, после чего уделил внимание спорту и стал отращивать бороду.

Британский страховой агент благодаря рыжей бороде смог кардинально изменить свою жизнь


Британец честно признается подписчикам, что решил вернуть утраченное здоровье и вернуться к нормальной жизни. Он также показал им фото до своего преображения, шокировавшее читателей. Многие люди не поверили, что стильный и красивый молодой человек мог так ужасно выглядеть, после чего сразу назвали его крутым и решили последовать столь позитивному примеру. Сейчас он рекламирует косметику Дэвида Бекхэма, являясь известным лицом мира моды.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:10
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