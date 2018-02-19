Авиакомпания S7 планирует купить 100 укороченных самолетов SSJ 100

Появление укороченной серии SSJ 100, чья штатная вместимость 98 кресел, ожидается к 2022 году. К настоящему моменту произведено 156 единиц SSJ 100. Что касается S7, то данная авиакомпания предпочитает летать на иностранных лайнерах - в парке около 54 самолетов производства Airbus, 19 самолетов Boeing и 13 Embraer ERJ-170, чье количество в перспективе будет увеличено.Авиакомпания выбрала множество различных рейсов на внутренних и международных линиях, а также занялась региональными перевозками, где и может пригодиться короткий вариант SSJ 100. Эксперты считают, что российские самолеты пока далеки от идеала - они часто ломаются, а сроки поставок запчастей слишком большие.