Авиакомпания S7 планирует купить 100 укороченных самолетов SSJ 100
Российская авиакомпания S7 намерена заказать около 100 самолетов SSJ 100 в укороченной версии на 75 кресел. В настоящий момент в компании ведутся переговоры с производителем, пишет портал "Ведомости", ссылаясь на свои осведомленные источники данных.
Появление укороченной серии SSJ 100, чья штатная вместимость 98 кресел, ожидается к 2022 году. К настоящему моменту произведено 156 единиц SSJ 100. Что касается S7, то данная авиакомпания предпочитает летать на иностранных лайнерах - в парке около 54 самолетов производства Airbus, 19 самолетов Boeing и 13 Embraer ERJ-170, чье количество в перспективе будет увеличено.
Авиакомпания выбрала множество различных рейсов на внутренних и международных линиях, а также занялась региональными перевозками, где и может пригодиться короткий вариант SSJ 100. Эксперты считают, что российские самолеты пока далеки от идеала - они часто ломаются, а сроки поставок запчастей слишком большие.
Появление укороченной серии SSJ 100, чья штатная вместимость 98 кресел, ожидается к 2022 году. К настоящему моменту произведено 156 единиц SSJ 100. Что касается S7, то данная авиакомпания предпочитает летать на иностранных лайнерах - в парке около 54 самолетов производства Airbus, 19 самолетов Boeing и 13 Embraer ERJ-170, чье количество в перспективе будет увеличено.
Авиакомпания выбрала множество различных рейсов на внутренних и международных линиях, а также занялась региональными перевозками, где и может пригодиться короткий вариант SSJ 100. Эксперты считают, что российские самолеты пока далеки от идеала - они часто ломаются, а сроки поставок запчастей слишком большие.
Общество
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 15:40