Поклонники были недовольны нарядом Елены Лядовой на кинофестивале в Берлине

Такое смелый выбор стиля кардинально отличается от привычных вечерних платьев, а также артистка дополнила его серой водолазкой. Тогда была прохладная погода, да и сам костюм считается модным трендом, только подписчики были немного смущены кроем вещей, напомнившим им мужские аналоги. Многие люди считают, что Елена Лядова выбрала для торжественного события повседневный вариант, который даже великоват для ее фигуры.Пользователи сетей добавили, что к нему можно было надеть нарядную блузку или дополнить женственными аксессуарами. Некоторые лица даже упомянули о гардеробе супруга звезды, но сама она осталась довольна вечером и поделилась позитивными эмоциями в сетях.