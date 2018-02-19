АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Хвостатые звезды: Кометы несли с собою благословение или проклятие, связанное со значительными событиями в мире
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018

Поклонники были недовольны нарядом Елены Лядовой на кинофестивале в Берлине

Кинофестиваль в Берлине прошел с участием многих звезд, приехавших сюда из разных стран, после чего актриса решила опубликовать новый снимок в Instagram. Поклонники были недовольны нарядом Елены Лядовой, решившей появиться на красной дорожке в брючном костюме.

Такое смелый выбор стиля кардинально отличается от привычных вечерних платьев, а также артистка дополнила его серой водолазкой. Тогда была прохладная погода, да и сам костюм считается модным трендом, только подписчики были немного смущены кроем вещей, напомнившим им мужские аналоги. Многие люди считают, что Елена Лядова выбрала для торжественного события повседневный вариант, который даже великоват для ее фигуры.

Поклонники были недовольны нарядом Елены Лядовой на кинофестивале в Берлине


Пользователи сетей добавили, что к нему можно было надеть нарядную блузку или дополнить женственными аксессуарами. Некоторые лица даже упомянули о гардеробе супруга звезды, но сама она осталась довольна вечером и поделилась позитивными эмоциями в сетях.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Совместный снимок спортсменов Александра
Кендалл Дженнер рассказала, почему избегает
Группа ГАЗ приступила к контрактной сборке Skoda
Австралийка из Мельбурна родила самого тяжелого
Певица Алсу сделала долгий перерыв в карьере
Трамп назвал Опру Уинфри "неуверенной и
Анне Грачевской отказали в выезде в Россию на
Ученые: Терпеливость является важным признаком
В музеях КНР и Южной Кореи появятся восковые
Ученые: Смартфоны становятся виновниками
Мировой рынок легковых авто в январе вырос на 7%
Ученые предложили искать инопланетную жизнь по
Компания Samsung не может реализовать достаточно
Анастасия Макеева купила новую квартиру и
В Сети появилось шпионское фото новой версии
В Казани отчим убил 16-летнюю падчерицу
Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram
Наталья Чистякова-Ионова порадовала поклонников
Татьяна Тарасова считает, что отечественные
«Россети» могут стать совладельцем ФК «ЦСКА»
Сергей Лазарев опубликовал фото со своим сыном на
Валентина Талызина призналась, что вместо дочери
Влад Соколовский во время отдыха на Бали заболел
Samsung будет предлагать подарки к Galaxy Note 8
В продажу поступил внедорожник Mitsubishi Pajero
В Новом Уренгое Филипп Киркоров пытается
Израиль испытал ПРО для перехвата ракет в космосе
Французский горнолыжник Матьё Фэвр изгнан из
Алиса Литинская хвастается в Instagram поездкой в
Авиакомпания S7 планирует купить 100 укороченных
Просмотреть все новости