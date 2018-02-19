Поклонники были недовольны нарядом Елены Лядовой на кинофестивале в Берлине
Кинофестиваль в Берлине прошел с участием многих звезд, приехавших сюда из разных стран, после чего актриса решила опубликовать новый снимок в Instagram. Поклонники были недовольны нарядом Елены Лядовой, решившей появиться на красной дорожке в брючном костюме.
Такое смелый выбор стиля кардинально отличается от привычных вечерних платьев, а также артистка дополнила его серой водолазкой. Тогда была прохладная погода, да и сам костюм считается модным трендом, только подписчики были немного смущены кроем вещей, напомнившим им мужские аналоги. Многие люди считают, что Елена Лядова выбрала для торжественного события повседневный вариант, который даже великоват для ее фигуры.
Пользователи сетей добавили, что к нему можно было надеть нарядную блузку или дополнить женственными аксессуарами. Некоторые лица даже упомянули о гардеробе супруга звезды, но сама она осталась довольна вечером и поделилась позитивными эмоциями в сетях.
Такое смелый выбор стиля кардинально отличается от привычных вечерних платьев, а также артистка дополнила его серой водолазкой. Тогда была прохладная погода, да и сам костюм считается модным трендом, только подписчики были немного смущены кроем вещей, напомнившим им мужские аналоги. Многие люди считают, что Елена Лядова выбрала для торжественного события повседневный вариант, который даже великоват для ее фигуры.
Пользователи сетей добавили, что к нему можно было надеть нарядную блузку или дополнить женственными аксессуарами. Некоторые лица даже упомянули о гардеробе супруга звезды, но сама она осталась довольна вечером и поделилась позитивными эмоциями в сетях.