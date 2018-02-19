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В России штрафы за продажу табака несовершеннолетним вырастут в несколько раз

В России скоро вступит в силу новый закон, согласно которому штрафы за продажу табака несовершеннолетним вырастут в несколько раз. Это предложение было сделано депутатом Рафаэлем Морданшиным и одобрено комиссией.

Данная тема достаточно актуальна, потому что продукция производится кустарным способом и содержит опасные токсины вместе с ядовитыми веществами. Сейчас продавцы после продажи имеют большую прибыль, но при этом размер штрафа остается минимальным. Потому им выгодно иметь такой бизнес даже при проблемах с законом.

В России штрафы за продажу табака несовершеннолетним вырастут в несколько раз


Минздрав уже поддержал инициативу чиновника, потому что санкции не могут решить проблему распространения среди подростков сигарет вместе с насваем или снюсом. Потому виновники будут платить штраф – 20000 руб, а должностные лица в качестве наказания внесут 50000 руб.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:50
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