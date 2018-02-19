Курбан Омаров просматривает подшивки советских газет

Курьез ситуации в том, что эта газета вышла 3 февраля 1973 года, и как отметил сам Курбан, «много оводы утекло с тех пор».Несмотря на то, что такая страна как Советский Союз перестала существовать, проблемы, подача информации, заголовки и анонсы сегодня остались такими же как и 45 лет назад.В те далекие времена писали «про космос, про врагов, про спорт и немного морали», отмечает Курбан Омаров.Кое-кто их подписчиков заметил несоответствие заголовка и даты выпуска газеты и спрашивает: «Космические этажи Олимпиады-80» в газете 1973 г?! Разве так бывает?».А в целом фолловеры написали, что «на земле ничего нового не происходит» и «все вращается по спирали».