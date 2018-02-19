В сеть выложили рендеры "заряженного" хэтчбека Skoda Fabia RS

На редерах, опубликованных в сети, видно, что «заряженный» хэтчбек Skoda Fabia RS поставлен на колёсные диски диаметром 19 дюймов, а также автомобиль получил красные тормозные суппорты, которыми оснащена спортивная версия Skoda Octavia RS, у неё же позаимствован и передний бампер. Благодаря этим деталям «заряженный» хэтчбек Skoda Fabia RS получил привлекательный внешний дизайн.В целом внешность автомобиля получилась довольно агрессивной. Выпуск «заряженной» версии Skoda Fabia RS немного затягивается, так как производители решили не оснащать новинку бензиновым двигателем TSI, а также новинка лишится турбодизельного агрегата. Новый автомобиль будет комплектоваться 3,0-цилиндровыми двигателями MPI и TSI объёмом 1,0 литр.