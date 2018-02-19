В сеть выложили рендеры "заряженного" хэтчбека Skoda Fabia RS
В сети накануне появились рендеры «заряженной» версии хэтчбека Skoda Fabia RS. Свою визуализацию нового автомобиля обнародовали специалисты венгерской дизайн-студии X-Tomi Design.
На редерах, опубликованных в сети, видно, что «заряженный» хэтчбек Skoda Fabia RS поставлен на колёсные диски диаметром 19 дюймов, а также автомобиль получил красные тормозные суппорты, которыми оснащена спортивная версия Skoda Octavia RS, у неё же позаимствован и передний бампер. Благодаря этим деталям «заряженный» хэтчбек Skoda Fabia RS получил привлекательный внешний дизайн.
В целом внешность автомобиля получилась довольно агрессивной. Выпуск «заряженной» версии Skoda Fabia RS немного затягивается, так как производители решили не оснащать новинку бензиновым двигателем TSI, а также новинка лишится турбодизельного агрегата. Новый автомобиль будет комплектоваться 3,0-цилиндровыми двигателями MPI и TSI объёмом 1,0 литр.
На редерах, опубликованных в сети, видно, что «заряженный» хэтчбек Skoda Fabia RS поставлен на колёсные диски диаметром 19 дюймов, а также автомобиль получил красные тормозные суппорты, которыми оснащена спортивная версия Skoda Octavia RS, у неё же позаимствован и передний бампер. Благодаря этим деталям «заряженный» хэтчбек Skoda Fabia RS получил привлекательный внешний дизайн.
В целом внешность автомобиля получилась довольно агрессивной. Выпуск «заряженной» версии Skoda Fabia RS немного затягивается, так как производители решили не оснащать новинку бензиновым двигателем TSI, а также новинка лишится турбодизельного агрегата. Новый автомобиль будет комплектоваться 3,0-цилиндровыми двигателями MPI и TSI объёмом 1,0 литр.
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Добавил: Алина Сегодня, 14:40