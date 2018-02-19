На супругу Аршавина завели уголовное дело по нескольким статьям

Недавно в Сети был опубликован ролик, на котором футболист Андрей Аршавин приобнимает казахстанскую модель Ольгу Семенову за талию в одном из ночных клубов. Через некоторое время, как сообщила девушка, с ней связалась в социальной сети жена спортсмена и начала угрожать, представившись сотрудницей ФСБ.Сама супруга футболиста опровергла данную информацию в интервью прессе. Но Ольга Семенова не стала пускать ситуацию на самотек, обратившись в Генпрокуратуру Казахстана с просьбой обеспечить ей защиту от нападок Алисы Аршавиной. В результате чего на жену спортсмена завели уголовное дело по нескольким статьям.По словам законной пассии Андрея, ситуация действительно серьезная. На нее завели дело по трем тяжелым статьям, что само по себе крайне неприятно. Алиса также добавила, что не желает общаться с моделью: Семенова хотела пиара и своего добилась.Андрей Аршавин заявил, что «в шоке от происходящего». Спортсмен также подчеркнул, что никаких связей не поддерживает с моделью, а в ночном клубе у них была первая и последняя встреча.